A atriz e apresentadora Regina Casé, reconhecida por sua carreira de sucesso na TV Globo, é proprietária de uma imponente mansão em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, que atrai olhares por sua arquitetura especial e decoração única.

A propriedade foi construída ao longo de vários anos, com um projeto marcante do arquiteto Sérgio Rodrigues e materiais que privilegiam a madeira e a integração com a natureza ao redor. Localizada em um terreno cercado pela vegetação, a residência reflete o estilo pessoal de Regina, que mistura peças decorativas colecionadas em viagens e lembranças afetivas acumuladas ao longo da vida.

A atriz chegou a brincar que sua casa funciona como um “museu de si mesma”, justamente por abrigar tantos objetos com histórias e significados distintos. Um dos destaques da mansão é a capela instalada em meio à natureza, um espaço que simboliza a conexão da atriz com aspectos espirituais e afetivos.

A construção em módulos e a circulação aberta entre os ambientes criam uma sensação de amplitude e leveza, valorizando a presença de luz natural. Além disso, a decoração da casa foi pensada sem regras rígidas, segundo a própria Regina, combinando peças modernas com elementos populares e afetivos, resultado de anos de colecionismo e carinho.

Carreira consolidada e patrimônio milionário

Regina Casé construiu uma trajetória sólida ao longo de décadas na televisão brasileira, com passagens marcantes por programas de entretenimento e novelas de grande audiência na TV Globo. Além do trabalho como atriz, ela também se destacou como apresentadora e diretora, ampliando suas fontes de renda e consolidando seu nome entre os mais influentes do meio artístico.

Com contratos de longa duração, participação em produções de sucesso e projetos paralelos no cinema e no teatro, Regina acumulou um patrimônio milionário ao longo da carreira. Embora os valores exatos não sejam divulgados oficialmente, estimativas do mercado indicam que a artista integra o grupo de celebridades com maior estabilidade financeira na emissora.