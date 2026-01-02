Uma mansão imponente, repleta de história e marcada pela trajetória de um dos nomes mais populares da música sertaneja, voltou a chamar a atenção do público. Construída pelo cantor José Rico, em Limeira, no interior de São Paulo, a propriedade com cerca de 100 quartos se tornou símbolo de grandiosidade e agora ganha um novo capítulo ao ser colocada em leilão.

A propriedade está situada em uma área de aproximadamente 48 mil metros quadrados, às margens da Rodovia Anhanguera. Projetada a partir da década de 1990, a mansão possui cerca de 100 quartos, em linha com a ideia inicial de abrigar um amplo complexo residencial.

Avaliações realizadas nos últimos anos indicaram valores de até R$ 15 milhões, variando conforme o estado de conservação e o mercado imobiliário. Após a morte do cantor, em 2015, a obra foi interrompida e o imóvel passou a ser alvo de disputas familiares e judiciais relacionadas à partilha de bens.

Em meio aos impasses, o imóvel chegou a ir a leilão diversas vezes, mas sem atrair compradores, o que prolongou o período de abandono. Após repetidas tentativas frustradas de venda, surgiu a ideia de transformar a mansão em um museu sobre a trajetória da dupla Milionário & José Rico, integrado a um hotel temático.

Patrimônio inacabado e futuro incerto

A grandiosidade da mansão contrasta com a falta de conclusão do projeto original, que nunca chegou a ser totalmente finalizado. O tempo e o abandono deixaram marcas na estrutura, aumentando os custos de recuperação e afastando possíveis investidores interessados em assumir o imóvel.

Apesar disso, a propriedade segue despertando interesse por seu valor histórico e simbólico ligado à música sertaneja. A possibilidade de transformação em museu ou empreendimento turístico mantém viva a expectativa de que o espaço ganhe uma nova função, preservando a memória do cantor e dando um destino definitivo ao imóvel.