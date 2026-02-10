A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu, na manhã da última sexta-feira (6), a venda, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do “Café de Açaí”, da marca Du Brasil. Além disso, suspendeu um lote de azeite, da marca Campo Ourique, e glitters culinários da marca MAGO.

O “Café de Açaí” era vendido como suplemento alimentar, mas a Anvisa identificou que o produto continha ingrediente não autorizado e trazia no rótulo alegações terapêuticas proibidas, prometendo tratar doenças como diabetes e fibromialgia — condições que exigem acompanhamento médico e não podem ser tratadas com alimentos ou suplementos.

A agência também apontou origem desconhecida, falta de notificação sanitária obrigatória e armazenamento inadequado. Diante das irregularidades, foi determinada a apreensão do produto e a proibição total de sua fabricação, comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso.

Além disso, a Anvisa suspendeu um lote de azeite da marca Campo Ourique e glitters culinários da marca MAGO. A agência identificou origem desconhecida, falhas na rotulagem e resultados insatisfatórios em análises realizadas por laboratório oficial.

O que é e qual o papel da Anvisa?

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Saúde, responsável por proteger e promover a saúde da população no Brasil. Seu papel principal é regular, controlar e fiscalizar produtos e serviços que possam afetar a saúde, garantindo segurança e eficácia.

Entre suas atribuições estão:

Controle de medicamentos, vacinas e alimentos: Avaliar, aprovar e monitorar a produção e comercialização.

Fiscalização de produtos e serviços de saúde: Inspecionar hospitais, laboratórios, clínicas, cosméticos, suplementos e outros itens.

Análise de risco e recall: Retirar do mercado produtos que apresentem riscos à saúde ou estejam em desacordo com a legislação.