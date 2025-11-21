A instalação de aparelhos de ar-condicionado nos apartamentos, apesar de parecer uma mudança simples, não pode ser realizada de forma livre quando interfere na fachada do edifício. De acordo com o artigo 1.336 do Código Civil, qualquer alteração visual na fachada exige autorização prévia em assembleia, com aprovação por quórum qualificado.

Mesmo os modelos mais modernos, como o sistema split, demandam a colocação da condensadora na área externa, o que impacta a estética do prédio e pode trazer implicações para a segurança da estrutura. Além disso, muitos condomínios possuem regras internas ainda mais específicas, estipuladas na convenção ou no regimento interno, que definem exatamente onde e como os equipamentos podem ser instalados.

Em alguns prédios, há locais padronizados para acomodar as condensadoras, garantindo uniformidade visual e prevenindo danos à estrutura. Quando essas normas não são respeitadas, o síndico tem autonomia para exigir a retirada imediata do aparelho e até aplicar multas ao morador infrator.

Em casos mais graves, o condomínio pode recorrer à Justiça para obrigar a adequação, já que manter a fachada preservada é um dever legal e coletivo. Por isso, antes de adquirir um ar-condicionado ou iniciar qualquer obra, é indispensável consultar as regras do condomínio e buscar aprovação formal, evitando prejuízos e futuras dores de cabeça.

O que diz a lei e como o condomínio pode agir

A legislação deixa claro que a preservação da fachada é uma responsabilidade compartilhada entre todos os condôminos, o que significa que qualquer intervenção irregular pode afetar não apenas a estética, mas também o valor do imóvel e a harmonia entre os moradores.

Por isso, a autorização em assembleia não é uma mera formalidade: trata-se de um mecanismo para garantir que todas as decisões sigam um padrão coletivo e não prejudiquem o conjunto arquitetônico. Quando o morador insiste em manter o equipamento instalado sem permissão, o condomínio tem respaldo para aplicar sanções previstas na convenção.