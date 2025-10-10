No bairro Calungá, em Boa Vista, um matagal que se espalha pelas calçadas vem chamando a atenção e gerando preocupação entre os moradores. Além de prejudicar a circulação de pedestres, o terreno abandonado se tornou um verdadeiro refúgio para cobras, ratos e outras pragas, trazendo riscos à saúde e à segurança da comunidade.

Ter esses “vizinhos” indesejados já se tornou rotina para os moradores da Travessa Manoel Pontes, segundo relata Maria Adelaide, que vive na região há mais de 50 anos: “Desde sempre, tem 57 anos já que eu moro aqui. Entrar cobras ali em casa já é uma situação corriqueira”, disse a moradora em entrevista ao portal Folha BV.

O matagal se encontra em um terreno abandonado, com a vegetação já ultrapassando a altura do tapume metálico que cerca a área. Sem manutenção, o local acaba atraindo diversos animais, como cobras, ratos, escorpiões e aranhas. De acordo com a moradora Arlete Almeida, uma cobra cascavel chegou a invadir a casa vizinha à dela.

“Na casa dos vizinhos aqui ao lado acharam uma cascavel. Aqui em casa a gente achou uma cobrinha pequena. O gatinho estava brincando com ela”, disse ela. Outro morador, Lucas Correia, afirmou que o problema também ocorre em sua residência.

Riscos à saúde e a necessidade de ação imediata

O matagal no bairro Calungá não representa apenas um incômodo visual, mas também um sério risco à saúde pública. A presença constante de cobras, ratos, escorpiões e outros animais peçonhentos aumenta a probabilidade de acidentes e transmissão de doenças, colocando em alerta os moradores da região.

Diante da situação, a comunidade reforça a urgência de manutenção e limpeza do terreno. A ação das autoridades municipais é fundamental para evitar novos incidentes e garantir que o espaço urbano seja seguro para pedestres e residentes, prevenindo a proliferação de pragas que já se tornaram comuns no local.