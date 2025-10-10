A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta semana a interdição cautelar de dois medicamentos fabricados no Brasil: o antibiótico Vancotrat 500 mg, produzido pela União Química Farmacêutica Nacional S/A, e o cloridrato de lidocaína 20 mg/ml, anestésico da Hypofarma — Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União, tem caráter preventivo e temporário, com o objetivo de proteger a saúde pública enquanto são realizados testes e análises adicionais. No caso do antibiótico Vancotrat 500 mg, indicado para o tratamento de infecções como pneumonia, a interdição abrange o Lote nº 2518163, com validade até abril de 2027.

Em comunicado, a União Química afirmou estar cumprindo integralmente a determinação da Anvisa e informou que já iniciou procedimentos internos de investigação e controle de qualidade para fornecer os dados técnicos sobre o medicamento.

A empresa também destacou que pretende solicitar a desinterdição do lote assim que os resultados laboratoriais confirmarem a conformidade do produto. De acordo com a Anvisa, a medida foi adotada após ser identificada uma alteração na coloração da solução, que apresentou um tom alaranjado ao ser diluída — diferente do padrão previsto na bula do medicamento.

Já o anestésico cloridrato de lidocaína 20 mg/ml, de uso hospitalar, teve o Lote nº 25010360, com validade até janeiro de 2027, interditado após a identificação de um inseto em uma das ampolas do produto. Segundo a Hypofarma, após ser notificada pela Anvisa sobre a denúncia, a empresa realizou análises técnicas detalhadas para apurar o caso.

A farmacêutica informou ainda que enviou as respostas oficiais ao órgão regulador assim que tomou conhecimento da ocorrência e ressaltou que o próprio cliente responsável pela denúncia posteriormente se retratou. O material foi encaminhado para nova avaliação, e a Anvisa determinou a suspensão temporária do uso do lote em todo o território nacional.