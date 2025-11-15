Sonhando em se tornar o primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão da Copa Libertadores da América, o Flamengo pode contar com um reforço de peso para enfrentar o Palmeiras na grande decisão do torneio, marcada para o próximo dia 29. Trata-se de Pedro, dono de 15 gols no ano e eleito Rei da América em 2022, quando o Rubro-Negro se tornou tricampeão.

O centroavante sofreu uma fratura no antebraço direito há cerca de duas semanas, no dia 22 de outubro, durante o jogo de ida da semifinal contra o Racing. No entanto, o departamento médico avalia que a recuperação tem evoluído bem e projeta seu retorno aos gramados até o fim do mês.

A equipe médica, inclusive, já estuda o uso de uma proteção especial que possibilite ao atleta atuar mesmo durante a fase final de consolidação da lesão. O tempo médio de recuperação para esse tipo de fratura varia entre quatro e oito semanas, mas o clube acredita que o atleta precisará apenas do período mínimo devido à sua juventude e boas condições físicas.

Com três semanas completas desde a fratura, o atacante terá a imobilização substituída e, a partir da quarta semana, o Flamengo definirá os próximos passos com base em um novo exame de raio-x. Para viabilizar seu retorno aos gramados, o departamento médico já desenvolve uma proteção específica que permita atuar em jogo, além de uma segunda versão alternativa.

