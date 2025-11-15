Sonhando em se tornar o primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão da Copa Libertadores da América, o Flamengo pode contar com um reforço de peso para enfrentar o Palmeiras na grande decisão do torneio, marcada para o próximo dia 29. Trata-se de Pedro, dono de 15 gols no ano e eleito Rei da América em 2022, quando o Rubro-Negro se tornou tricampeão.
O centroavante sofreu uma fratura no antebraço direito há cerca de duas semanas, no dia 22 de outubro, durante o jogo de ida da semifinal contra o Racing. No entanto, o departamento médico avalia que a recuperação tem evoluído bem e projeta seu retorno aos gramados até o fim do mês.
A equipe médica, inclusive, já estuda o uso de uma proteção especial que possibilite ao atleta atuar mesmo durante a fase final de consolidação da lesão. O tempo médio de recuperação para esse tipo de fratura varia entre quatro e oito semanas, mas o clube acredita que o atleta precisará apenas do período mínimo devido à sua juventude e boas condições físicas.
Com três semanas completas desde a fratura, o atacante terá a imobilização substituída e, a partir da quarta semana, o Flamengo definirá os próximos passos com base em um novo exame de raio-x. Para viabilizar seu retorno aos gramados, o departamento médico já desenvolve uma proteção específica que permita atuar em jogo, além de uma segunda versão alternativa.
Os clubes campeões da Copa Libertadores
- 7 títulos: Independiente (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984);
- 6 títulos: Boca Juniors (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007);
- 5 títulos: Peñarol (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987);
- 4 títulos: River Plate (1986, 1996, 2015 e 2018) e Estudiantes (1968, 1969, 1970 e 2009);
- 3 títulos: Olimpia (1979, 1990 e 2002), Nacional (1971, 1980 e 1988), São Paulo (1992, 1993 e 2005), Palmeiras (1999, 2020 e 2021), Santos (1962, 1963 e 2011), Grêmio (1983, 1995 e 2017) e Flamengo (1981, 2019 e 2022);
- 2 títulos: Cruzeiro (1976 e 1997), Atlético Nacional (1989 e 2016) e Internacional (2006 e 2010);
- 1 título: Colo-Colo (1991), Atlético-MG (2013), Fluminense (2023), Racing (1967), Argentinos Jrs. (1985), Vélez Sarsfield (1994), Vasco da Gama (1998), Once Caldas (2004), LDU Quito (2008), Corinthians (2012), San Lorenzo (2014) e Botafogo (2024).
