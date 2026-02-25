Considerada por muitos levantamentos como a melhor cidade para se viver no Brasil, Maringá se prepara para receber um novo empreendimento. A Havan confirmou a inauguração de sua terceira unidade no município, desta vez em formato de megaloja e com endereço próprio.

Localizada na Avenida Colombo, às margens da BR-376, a estrutura terá cerca de 10 mil metros quadrados. Diferentemente das duas unidades já existentes na cidade, instaladas em shoppings, a nova unidade contará com a tradicional Estátua da Liberdade na fachada, símbolo marcante da rede varejista.

Segundo o empresário Luciano Hang, as obras estão em fase final e a inauguração está prevista para o dia 28 de fevereiro. O objetivo da companhia, que completa 40 anos em 2027, é continuar expandindo e promovendo a economia.

Expansão e geração de empregos

A abertura da megaloja em Maringá faz parte de um plano de crescimento da rede. Apenas no primeiro semestre de 2026, a Havan prevê a inauguração de oito novas filiais em diferentes regiões do Brasil.

Além de Maringá, estão confirmadas unidades em Goiânia (GO), Curitiba (PR), Garibaldi (RS), Taquara (RS), Blumenau (SC), Ariquemes (RO) e Tijucas (SC). De acordo com Hang, cada nova filial recebe investimento aproximado de R$ 100 milhões e gera cerca de 200 empregos diretos.

Com as novas unidades, a Havan mantém a ampliação de sua presença em todo o país, sendo mais uma opção de compras para os moradores das regiões, mas também um reforço na geração de empregos e desenvolvimento econômico.