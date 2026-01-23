A expectativa de muitos trabalhadores do Paraná foi atendida. O estado confirmou a manutenção do maior salário mínimo regional do país após a aprovação do novo piso pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda (CETER). Os valores definidos seguem organizados em faixas e ficam acima do salário mínimo nacional, hoje fixado em R$ 1.621.

O salário mínimo estadual é destinado às categorias profissionais que não possuem remuneração estabelecida por lei federal ou por acordos e convenções coletivas. Para abranger os diferentes setores da economia, os valores foram organizados em quatro grandes grupos. Confira a divisão a seguir:

Grupo 1 (R$ 2.105,34): trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca;

Grupo 2 (R$ 2.181,61): pessoal de serviços administrativos, comércio, reparação e manutenção;

Grupo 3 (R$ 2.250,04): profissionais da produção de bens e serviços industriais;

Grupo 4 (R$ 2.407,90): técnicos de nível médio.

Mas o que explica o Paraná conseguir pagar valores tão acima do piso nacional? De acordo com o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, a definição do novo salário mínimo é resultado de um processo contínuo de diálogo. “Esse é um exemplo claro de como a conversa entre governo, trabalhadores e empregadores pode gerar resultados concretos”, destacou.

