Depois de bater o Fluminense em um jogo tenso e cheio de emoção, o Vasco da Gama está de volta a uma decisão de Copa do Brasil após longos 14 anos de espera. Mas no memórias do Diário de hoje vamos relembrar uma outra vez que o Cruz-Maltino esteve bem perto de chegar na grande final, porém esbarrou em erros da arbitragem.

Em 2009, quando ainda buscava seu primeiro título do torneio, o Vasco acabou eliminado pelo Corinthians pelo gol anotado fora de casa. Após um empate por 1 a 1 na ida, em jogo disputado no Maracanã, os dois ficaram no 0 a 0 em um Pacaembu lotado e o Alvinegro Paulista avançou, mas sem uma boa dose de polêmica.

Aos 16 minutos do segundo tempo, o atacante Elton teve sua camisa puxada por Chicão após cobrança de escanteio. Pênalti claro não marcado pelo árbitro Leonardo Gaciba. Dias depois, o próprio Chicão chegou a afirmar que o árbitro beneficiou o Palmeiras em clássico pelo Brasileirão como forma de compensar os erros cometidos contra o Vasco.

As falas não cairam bem em São Januário. Então diretor-executivo do clube, Rodrigo Caetano não poupou críticas ao árbitro da CBF: “Espero que a comissão de arbitragem saiba o que fazer. O Vasco teve um prejuízo muito grande, não só financeiramente como também tecnicamente. Isso não será esquecido por nós tão cedo”.

Dorival Jr., que hoje curiosamente comanda o Corinthians e na época estava à frente do Vasco, também foi duro nas críticas: “Queria ouvir a versão do Gaciba para saber se é verdade. Naquele dia, não tenho dúvidas de que ele deixou de nos dar o pênalti”.

Vasco terá chance de revanche 16 anos depois

O torcedor vascaíno que jamais esqueceu o erro de Gaciba nas semifinais da Copa do Brasil de 2009 terá, enfim, a chance de uma revanche. Isto porque o Vasco enfrentará justamente o Corinthians na grande final da atual temporada.

Após eliminarem Fluminense e Cruzeiro, respectivamente, os clubes iniciam a decisão na Neo Química Arena na próxima quarta-feira (17). O duelo está marcado para às 21h30 (de Brasília). A segunda e decisiva partida acontece no dia 21, no Maracanã, às 18h30.