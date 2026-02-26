Nem mesmo a associação com um dos maiores nomes do futebol mundial foi suficiente para afastar as dificuldades financeiras da Puma. A fabricante alemã de artigos esportivos, que tem Neymar entre seus principais embaixadores, comunicou ao mercado que projeta resultado operacional negativo em 2026.

Expectativa de novo resultado no vermelho

Segundo a empresa, a estimativa é de um prejuízo operacional entre 50 milhões e 150 milhões de euros no próximo ano. Na conversão atual, o valor pode se aproximar de R$ 1 bilhão, dependendo da variação cambial. Além disso, a companhia decidiu suspender o pagamento de dividendos aos acionistas, sinalizando cautela diante do cenário desafiador.

O desempenho recente já vinha pressionando as contas. Em 2025, a Puma registrou perdas de 357,2 milhões de euros. Apesar de o resultado ter sido ligeiramente melhor do que a previsão de analistas, que estimavam 374,3 milhões de euros em perdas, o número reforça o momento delicado da marca.

Mudanças na estratégia e novo investidor

À frente da companhia desde julho, o presidente-executivo Arthur Hoeld afirmou que pretende reposicionar a empresa para retomar competitividade frente às rivais globais. Ex-executivo da Adidas, ele aposta em ajustes na estratégia comercial para recuperar espaço no mercado internacional.

Outro movimento relevante foi a entrada da chinesa Anta como investidora estratégica. No mês passado, a empresa asiática fechou acordo para adquirir 29% das ações da Puma. Hoeld demonstrou otimismo com a parceria, mas reconheceu que a mudança pode trazer impactos de curto prazo, especialmente na China.

Isso porque a Anta adota um modelo de vendas mais direto ao consumidor, diferente do sistema tradicional da Puma, baseado em redes varejistas. A transição pode afetar o ritmo das vendas no mercado chinês, considerado estratégico.

Desafio além do marketing esportivo

Mesmo com contratos de peso no esporte, como o de Neymar, a Puma enfrenta um cenário de reestruturação profunda. A expectativa agora é que as mudanças administrativas e a nova composição societária criem bases para uma recuperação sustentável nos próximos anos.