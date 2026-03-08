Na última terça-feira (3), os torcedores do Flamengo foram supreendidos pela chocante notícia da demissão de Filipe Luís, que mesmo tendo acompanhado o time na recente goleada de 8 a 0 sobre o Madureira, ainda assim foi dispensado.

A decisão, tomada pelo presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista (popularmente conhecido como “Bap”), gerou comoção principalmente por conta da forte conexão de Filipe com o Flamengo. Mas vale destacar que, financeiramente, ele não saiu desfavorecido.

Afinal, de acordo com informações apuradas pela ESPN, o time carioca continuará efetuando o pagamento integral previsto em contrato ao ex-técnico. Com isso, Filipe seguirá recebendo um salário milionário até o fim de seu vínculo.

Vale lembrar que o compromisso assinado garantia 4 milhões de euros líquidos por temporada (cerca de R$ 26,2 milhões), sem incidência de impostos, para ele e sua comissão técnica. Já em termos mensais, o montante corresponde a aproximadamente R$ 2,1 milhões por mês.

Também é importante destacar que o contrato está previsto para chegar ao fim somente em dezembro de 2027 ou caso Filipe seja anunciado em alguma outra equipe. Neste período, ele terá a chance de construir um significativo patrimônio.

Filipe Luís “rejeita” cargo de peso

Durante entrevista ao programa Universo Valdano, gravada antes de sua demissão, Filipe Luís chegou a comentar sobre suas aspirações para o futuro, alegando ter interesse em retornar ao futebol europeu como treinador.

Em contrapartida, na mesma entrevista, Filipe revelou que, ao menos por ora, não tem interesse em assumir a Seleção Brasileira. Segundo ele, o convívio diário com o elenco, como o que tinha no Flamengo, é o que mais o motiva neste momento da carreira.

Ele também aproveitou a ocasião para elogiar o trabalho do técnico italiano Carlo Ancelotti, que assumiu o comando da Seleção no ano passado. Na entrevista, ele declarou que o veterano “é o técnico ideal no momento ideal”.