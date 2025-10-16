Afastado dos holofotes desde um acidente de esqui em 2013, Michael Schumacher assinou um capacete que foi apresentado em abril deste ano durante o GP do Bahrein de Fórmula 1 e, em seguida, leiloado. A ação integrou uma campanha de conscientização sobre a demência, promovida pelo tricampeão mundial Sir Jackie Stewart.

Para adicionar as iniciais “MS” ao capacete, Schumacher contou com a ajuda da esposa, Corinna. A campanha representou uma das primeiras “aparições” públicas do piloto desde o acidente nos Alpes franceses. O heptacampeão da Fórmula 1 não é visto pelos fãs desde dezembro de 2013. A família opta pelo silêncio em relação ao estado de saúde do ex-piloto.

Jackie Stewart dá volta de exibição no circuito do Bahrein com capacete autografado por Michael Schumacher — Foto: Andrej Isakovic/AFP

Poucas pessoas fora do círculo familiar próximo têm permissão para visitas. Ao assinar o capacete da campanha beneficente de Sir Jackie Stewart, Schumacher se une aos demais campeões ainda vivos da Fórmula 1, que também contribuíram deixando suas marcas em equipamentos destinados a um leilão de caridade.

O capacete assinado por Schumacher e pelos demais campeões da Fórmula 1 é do mesmo modelo utilizado por Stewart nas décadas de 1960 e 1970. A peça foi exibida ao público durante o GP do Bahrein, e Sir Jackie, hoje com 85 anos, ainda pilotou o carro com o qual conquistou seu último título mundial utiliando a peça.

O acidente de Michael Schumacher

29 de dezembro de 2013 – Michael Schumacher sofre um grave acidente de esqui nos Alpes Franceses, em Méribel, enquanto praticava fora de pista. Ele bate a cabeça em uma pedra e sofre traumatismo craniano grave.

29–30 de dezembro de 2013 – Schumacher é imediatamente hospitalizado em Grenoble, França, e submetido a cirurgia de emergência para reduzir a pressão no cérebro.

Janeiro de 2014 – Após algumas semanas de tratamento intensivo, Schumacher é transferido para um hospital em Lausanne, na Suíça, para continuar a recuperação, ainda em estado crítico.

Junho de 2014 – O piloto deixa o hospital e é levado para sua residência em Genebra, onde continua a recuperação em casa, com assistência médica especializada e cuidados 24 horas.

2014–2019 – Schumacher permanece em reabilitação privada, com informações sobre seu estado de saúde sendo muito restritas. A família mantém sigilo absoluto sobre sua condição.

2020–2024 – Poucas atualizações oficiais são divulgadas. A família afirma que ele continua recebendo cuidados médicos e fisioterapia em casa, mantendo um nível de privacidade rigoroso.

Abril de 2025 – O capacete assinado por Schumacher é apresentado no GP do Bahrein como parte de uma campanha beneficente, sendo uma das primeiras aparições públicas de seu nome associado a uma ação desde o acidente.