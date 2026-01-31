Em 2025, mais de 2 milhões de famílias deixaram o Bolsa Família e não permaneceram no programa em 2026. O principal fator para esse desligamento foi o aumento da renda, critério central para a saída do benefício. Dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social mostram que cerca de 1,3 milhão dessas exclusões ocorreram devido à melhora nas condições financeiras das famílias.

Além disso, outras 726,7 mil famílias encerraram o período de proteção, mecanismo que garante uma transição gradual para fora do programa. O Bolsa Família é destinado a núcleos com renda mensal per capita de até R$ 218. Quando esse valor é ultrapassado, mas permanece abaixo de R$ 706, a família pode continuar recebendo 50% do benefício por até 12 meses.

A elevação da renda das famílias está diretamente relacionada à recuperação do mercado de trabalho no Brasil. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 98,87% dos postos formais criados em 2024 foram preenchidos por pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Outro fator que impulsionou esse cenário foi o crescimento no número de microempreendedores individuais (MEIs). Muitos beneficiários do Bolsa Família passaram a investir no próprio negócio, aproveitando capacitações e incentivos oferecidos por políticas públicas e parcerias com a iniciativa privada.

Quem pode fazer parte do Bolsa Família em 2026?

✔ Critério de renda

Famílias com renda mensal per capita de até R$ 218 podem ingressar no programa.

Famílias cuja renda ultrapasse esse valor, mas fique abaixo de R$ 706 por pessoa, podem permanecer temporariamente no benefício por meio da regra de proteção, recebendo 50% do valor por até 12 meses.

✔ Cadastro Único (CadÚnico)

É obrigatório estar inscrito e com dados atualizados no CadÚnico, que reúne informações sobre renda, composição familiar, moradia e escolaridade.

O cadastro deve ser feito no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do município.

✔ Condicionalidades

Para continuar recebendo o benefício, a família precisa cumprir algumas exigências: