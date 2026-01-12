De acordo com informações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o Brasil figura entre os principais produtores globais de bovinos, contando com mais de 200 milhões de animais espalhados pelas diferentes regiões do país.

Só que, ainda que o setor reúna inúmeros protagonistas com vastos rebanhos, há um líder incontestável que concentra, por conta própria, cerca de 240 mil cabeças de gado, que equivale a 0,1% da produção nacional.

Trata-se de Roque Quagliato, o reconhecido pecuarista vinculado ao Grupo Rio Vermelho. Popularmente conhecido como “o Rei do Gado”, o empresário, de 85 anos destaca-se como o detentor do maior rebanho comercial de bovinos no Brasil.

Por conta disso, Quagliato acabou se tornando um verdadeiro rosto para a indústria no país. E ainda que a história de sua família seja marcada por diversas polêmicas ao longo das décadas de 1990 e 2000, suas posses e, principalmente, seus esforços recentes têm contribuído para reescrever a história da pecuária no país.

Pecuária sustentável: projeto une a criação de gado ao combate ao desmatamento

É importante lembrar que o Brasil é tido como um dos maiores exportadores mundiais de carne bovina. Entretanto, por conta das preocupações com o meio ambiente, a pecuária precisará passar por uma grande reformulação.

Afinal, a indústria figura entre as principais responsáveis pelo desmatamento no mundo. No entanto, graças a iniciativas como as de Quagliato, surgem possibilidades reais de reverter parte dos danos causados sem provocar grandes impactos ao mercado.

Vale destacar que o gado do empresário foi o primeiro a ser identificado com chips nas orelhas, o que foi considerado essencial para conter a devastação, pois permite o monitoramento da origem dos animais, contribuindo assim para a promoção de práticas de pecuária mais sustentáveis.

Em entrevista à revista Forbes, Quagliato admitiu que o processo pode ser custoso. Contudo, quando produtores comentam sobre o assunto, ele reforça que todos entendem a necessidade de aderir às novas recomendações.