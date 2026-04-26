A janela de transferências de 2026 no futebol brasileiro ficou marcada por investimentos recordes, e o Flamengo foi o grande protagonista desse movimento. Liderando os gastos entre os clubes da Série A, o Rubro-Negro desembolsou mais de R$ 330 milhões em reforços, superando concorrentes como Palmeiras e Cruzeiro.

Dentro desse cenário, um nome se destacou acima de todos: Lucas Paquetá, anunciado oficialmente no dia 26 de janeiro como a principal contratação do país. O retorno de Paquetá ao clube que o revelou não foi apenas simbólico, mas histórico. O Flamengo pagou cerca de R$ 260 milhões ao West Ham para repatriar o meia, tornando-o a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

O investimento se justifica pelo currículo recente do jogador. Paquetá esteve com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, disputando quatro partidas e marcando um gol na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final. De volta ao Flamengo, o meia rapidamente voltou a ser decisivo: já soma sete gols em 20 jogos.

Além do impacto imediato em campo, a contratação também tem reflexos no futuro. Paquetá segue no radar do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, o que reforça o nível internacional do elenco rubro-negro.

Janela histórica coloca Flamengo no topo dos investimentos

O balanço da janela mostra que os clubes da Série A movimentaram cifras expressivas, ultrapassando a marca de R$ 1 bilhão em contratações. Ainda assim, o Flamengo se destacou ao concentrar grande parte desse investimento em poucos nomes, apostando em qualidade ao invés de quantidade.

Outros clubes também foram ativos no mercado, mas nenhum conseguiu igualar o peso da contratação rubro-negra. Enquanto rivais buscaram reforços pontuais, o Flamengo elevou o patamar ao trazer um jogador de Copa do Mundo, em plena forma e com mercado na Europa. O movimento não só fortalece o elenco, como também reposiciona o futebol brasileiro no cenário internacional.