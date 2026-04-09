A BYD chegou no Brasil sem muito alarde, mas rapidamente se tornou uma das principais marcas do mercado automotivo no país. Em um único fim de semana, a marca ultrapassou R$ 700 milhões em vendas, um número que chama atenção até de grandes montadoras já consolidadas no país.

O que tem impulsionado esse crescimento é o interesse do consumidor em veículos elétricos. Brasileiros estão cada vez mais convencidos e curiosos sobre os carros elétricos e híbridos, que apresentam economia, tecnologia e menor impacto ambiental.

Brasil virou peça-chave

Hoje, o Brasil se tornou um país estratégico para a BYD, sendo o principal mercado da marca fora da China. A empresa enxerga aqui uma oportunidade enorme de crescimento, tanto pelo tamanho do mercado quanto pela mudança de mentalidade dos brasileiros.

Para sustentar esse avanço, a marca conta com uma fábrica em Camaçari, na Bahia. Com a produção aqui no Brasil, os carros podem ficar mais acessíveis e a entrega pode ser mais rápida, que são dois fatores essenciais para a marca continuar crescendo.

Novo cenário para o setor automotivo

Esse movimento nas vendas não impacta só a BYD, como outras montadoras também. O consumidor agora tem mais opções e, principalmente, um novo comportamento. Se o ritmo continuar assim, a empresa chinesa não só vai crescer, como também pode se tornar líder no Brasil.