Quem vê hoje o sorriso do fisiculturista baiano Lucas Coelho dificilmente imagina o passado marcado por dor que moldou sua trajetória. Ex-usuário de drogas, ele chegou a enfrentar fome devido à dependência química e viveu nas ruas de São Paulo. Vinte anos depois, celebra a superação do vício dedicando-se ao que mais ama: a musculação.

Hoje, Lucas Coelho é um dos principais atletas da categoria 212 do fisiculturismo e competidor do Mister Olympia 2025, a mais prestigiada competição do esporte. No entanto, ele passou anos vivendo no centro de São Paulo, pedindo esmolas para sustentar o vício em cocaína e crack. Natural de Gandu, na Bahia, o jovem havia se mudado para a capital paulista em busca de uma vida melhor.

A facilidade de acesso às drogas acabou levando-o à Cracolândia, região do centro de São Paulo conhecida pela concentração de usuários de crack e outras substâncias em situação de rua. A dificuldade em conseguir emprego ainda agravou a situação, tornando a recuperação um desafio ainda maior.

“Não sei se muita gente conhece esse lado da minha história, mas já fui um cara desprovido de vivência familiar. Fui morador de rua, dependente químico, isso há muitos anos. É uma parte da minha vida que não pode ser apagada nem esquecida. Mas consegui me libertar ao acreditar 100% em Deus e traçar meus objetivos”, disse.

A mudança de vida de Lucas aconteceu aos 20 anos, quando recebeu apoio de um projeto social. Essas pessoas o retiraram das ruas e apresentaram novas perspectivas de vida. A partir daí, o esporte e o fisiculturismo passaram a fazer parte de sua rotina, substituindo gradualmente a dependência química.