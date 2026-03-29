Caso desejem exercer atividade remunerada com seus veículos e não tenham indicado essa opção no momento da solicitação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), motociclistas são obrigados arcar com novos exames, taxas e custos para a emissão de um novo documento que contemple essa atualização.

Todavia, desde a última quarta-feira (25), essas exigências deixaram de valer para os cidadãos do estado de São Paulo por conta da implementação da iniciativa “Mão na Roda”, que tem como objetivo simplificar o processo e reduzir custos.

Lançada pelo governo, a novidade traz um pacote inédito de medidas que posiciona São Paulo como referência nacional na ampliação da acessibilidade para condutores por meio da redução dos custos envolvidos no processo.

Agora, motociclistas terão acesso grátis a cursos e exames de capacitação no trânsito, bem como à uma versão atualizada da CNH digital, que já contará com a liberação para atuar no setor de entregas ou de transporte.

O portal exclusivo do “Mão na Roda”, que fornecerá informações completas sobre o funcionamento da iniciativa, será lançado nesta segunda-feira (30), possibilitando que trabalhadores possam começar a usufruir do benefício ainda este mês.

Além de motociclistas: “Mão na Roda” também abrange motoristas profissionais

Vale ressaltar que os motociclistas não serão os únicos beneficiados pelo “Mão na Roda”, já que motoristas interessados em utilizar seus veículos pessoais para trabalhar também foram englobados pela medida.

Em suas redes sociais oficiais, o governo paulista destacou que projeto tem potencial para gerar uma economia de quase R$ 400 no orçamento de mais de 3,5 milhões de pessoas.

A implementação da novidade será feita de forma gradual, havendo assim um período de transição planejado para garantir que todos os profissionais interessados ou que ainda não tenham renovado o documento tenham tempo e condições de acessar os serviços e se regularizar antes de qualquer fiscalização.