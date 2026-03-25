Uma dúvida comum entre passageiros e motoristas é se profissionais da Uber possuem algum tipo de autorização especial para usar o celular enquanto dirigem. Apesar de o aparelho ser essencial para o trabalho, a resposta é clara: não existe nenhuma licença específica que permita o uso livre do celular durante a condução.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir utilizando ou manuseando o celular é infração. O uso de fones de ouvido conectados ao aparelho é considerado infração média, enquanto segurar ou mexer no telefone ao volante é classificado como infração gravíssima, com multa e pontos na carteira.

Mesmo para motoristas de aplicativo, a legislação não abre exceções. O celular pode ser utilizado como ferramenta de trabalho, principalmente para navegação por GPS, mas deve estar fixado em um suporte adequado e sem interação manual durante a direção. Qualquer ação que tire a atenção do trânsito pode resultar em penalidades.

No entanto, um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados prevê uma possível mudança nessa regra. A proposta sugere que o chamado “toque rápido” no celular não seja considerado infração para motoristas de aplicativo, mototaxistas, entregadores e outros profissionais do transporte remunerado, desde que o aparelho esteja devidamente fixado.

Uso do celular ainda é um dos maiores riscos no trânsito

O uso do celular ao volante é apontado como uma das principais causas de distração no trânsito. Mesmo ações rápidas, como olhar uma notificação ou aceitar uma corrida, podem comprometer a atenção do motorista e aumentar significativamente o risco de acidentes.

Por isso, especialistas recomendam que qualquer interação com o aparelho seja feita apenas com o veículo parado e em local seguro. A regra vale para todos — inclusive motoristas de aplicativo — reforçando que segurança deve sempre vir antes da praticidade no dia a dia.