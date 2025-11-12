Um adesivo com caracteres de outro veículo tem sido usado sobre a placa no padrão Mercosul com o objetivo de evitar multas de trânsito e facilitar a prática de crimes. Essa é mais uma estratégia ilícita, semelhante a outras táticas maliciosas, como adesivos que bloqueiam a leitura de radares e placas retráteis, que podem ser ocultadas ou ter letras e números alterados com apenas um toque de botão.

De acordo com o advogado Marco Fabrício Vieira, membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), alterar letras ou números de uma placa para que outro veículo seja autuado constitui conduta criminosa, passível de prisão.

“O uso de qualquer material que faça com que um caractere seja lido de forma equivocada — seja por meio de adesivo, tinta ou remoção parcial da pintura — configura infração gravíssima, nos termos do Inciso I do Artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)”, alerta o especialista.

Ele ressalta que a infração é gravíssima, com multa de R$ 293,47, acréscimo de sete pontos no prontuário do proprietário e remoção do veículo. Além disso, especialistas em trânsito alertam que essas práticas não apenas configuram crimes, mas também colocam em risco a segurança de todos nas vias.

Veículos com placas adulteradas ou recursos para driblar radares dificultam a fiscalização e aumentam a chance de acidentes, já que motoristas imprudentes podem circular sem respeitar os limites de velocidade. As autoridades reforçam a importância de respeitar as leis de trânsito e utilizar apenas equipamentos e acessórios autorizados.

Riscos e consequências das fraudes em placas e radares

Além de configurarem infrações gravíssimas e crimes, as fraudes envolvendo placas e dispositivos para driblar radares representam um sério risco à segurança no trânsito. Motoristas que utilizam essas táticas colocam em perigo não apenas a própria vida, mas também a de pedestres, ciclistas e outros condutores, aumentando significativamente a probabilidade de acidentes graves.

Para combater essas práticas, as autoridades têm reforçado a fiscalização, ampliado o uso de tecnologias avançadas e promovido campanhas de conscientização. Denunciar irregularidades e seguir as normas de trânsito são medidas essenciais para garantir que todos possam circular com mais segurança e responsabilidade nas vias públicas.