Para muita gente, ir ao cartório é sinônimo de burocracia e dor de cabeça. Se esse é o seu caso, uma boa notícia: em vários estados, já não é mais necessário recorrer ao cartório para transferir a propriedade de um veículo. Diversas unidades da federação adotaram medidas para simplificar o processo, evitando deslocamentos e agilizando a vida de quem compra ou vende um carro.

Um exemplo é o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL), que lançou um serviço de transferência digital de veículos. A ferramenta, inédita no Brasil, permite que pessoas físicas e jurídicas realizem a mudança de titularidade de forma totalmente online.

Com isso, Alagoas se torna o primeiro estado do país a adotar a autenticação bancária como padrão oficial de segurança em um serviço público. Pelo site do Detran/AL, é possível emitir a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV-e) de maneira totalmente digital.

Esse documento formaliza o início do processo de venda do veículo, sendo válido para negociações interestaduais, entre pessoas físicas ou entre empresas. Antes da mudança, o procedimento exigia abrir um requerimento no site do Detran e comparecer a uma unidade do órgão para concluir a solicitação.

Como funciona a transferência digital e o que muda

Com a digitalização do processo, o proprietário passa a ter mais autonomia e rapidez na hora de transferir um veículo. A autenticação bancária garante segurança jurídica ao procedimento, dispensando reconhecimento de firma em cartório e reduzindo etapas que antes exigiam deslocamento e filas.

Além disso, o sistema valida automaticamente as informações, diminuindo chances de erro e tornando todo o fluxo mais transparente. Para quem compra ou vende um carro, a mudança representa economia de tempo e simplificação. A ATPV-e pode ser emitida a qualquer momento, diretamente do computador ou celular, sem necessidade de agendamento ou retirada presencial de documentos.