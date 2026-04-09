A próxima segunda-feira (13) promete ser especial em Fortaleza. Isso porque a cidade terá um feriado municipal em comemoração aos 300 anos de sua fundação. A medida foi oficializada recentemente pela Câmara Municipal, após aprovação de um projeto do prefeito Evandro Leitão.

Porém, a lei deixa claro que esse feriado é único, ou seja, não vai se repetir nos próximos anos.

Feriado: O que vai acontecer na cidade?

De acordo com informações do site TV Foco, a programação vai além de um simples dia de descanso para os trabalhadores, já que estão previstos shows gratuitos, feiras de comida, atividades culturais e eventos esportivos. Com essas atividades disponíveis, o governo local busca movimentar a cidade e atrair tanto moradores quanto turistas.

Movimento no comércio e turismo

Como o feriado cai em uma segunda, muita gente pode aproveitar para descansar mais ou viajar no fim de semana prolongado. Com isso, setores como hotéis, restaurantes e transporte devem ter mais movimento. Ao mesmo tempo, eventos gratuitos podem ajudar vendedores e trabalhadores informais a ganhar uma renda extra.