A empreendedora Lucy Guo, de 30 anos, se tornou uma das bilionárias mais jovens do mundo, com patrimônio estimado em US$ 1,3 bilhão, segundo a CNBC Make It. Sua trajetória é marcada por decisões estratégicas e uma rotina intensa: ela acorda às 5h30, treina duas vezes ao dia e frequentemente participa de reuniões enquanto se alimenta, sem reservar intervalos formais para o almoço.

Guo critica hábitos improdutivos, como assistir TV ou navegar nas redes sociais, e defende que o equilíbrio entre vida pessoal e profissional depende de foco e disciplina: “Muitas pessoas poderiam equilibrar melhor suas vidas se cortassem o que faz perder tempo em casa, como rolar o TikTok ou assistir TV sem pensar”.

A empreendedora se tornou a mulher mais jovem do mundo a alcançar o status de bilionária self-made, superando nomes como Taylor Swift. Segundo a revista Veja, ela é filha de imigrantes chineses e foi criada na região da Baía de São Francisco, nos Estados Unidos.

Sua carreira começou como designer de produtos na área de tecnologia. Em 2016, cofundou a Scale AI ao lado de Alexander Wang. Mesmo após deixar a empresa dois anos depois por divergências internas, manteve cerca de 5% das ações. A valorização da companhia, especialmente após a aquisição parcial pela Meta, elevou o valor de sua participação para mais de US$ 1,25 bilhão.

Além da Scale AI, Guo fundou o fundo Backend Capital, voltado para startups, e a Passes, uma plataforma de monetização para criadores de conteúdo. Em apenas dois anos, a Passes atraiu mais de US$ 65 milhões em investimentos. Sua trajetória evidencia como o domínio das finanças corporativas pode ser um diferencial estratégico para o crescimento de negócios e do patrimônio pessoal.