A francesa Jeanne Calment, considerada a pessoa mais longeva já registrada, a “mulher mais velha”, teve uma vida marcada por longevidade extrema, episódios familiares trágicos e uma rotina incomum para sua época. Nascida no século XIX, ela atravessou gerações e viveu por quase 50 mil dias, tornando-se um dos nomes mais conhecidos quando o assunto é expectativa de vida.

Casamento dentro da família e vida confortável

Em 1896, aos 21 anos, Jeanne se casou com Fernand Nicolas Calment, seu primo de segundo grau. A união entre familiares não era incomum naquele período, especialmente em famílias tradicionais. Os dois compartilhavam o mesmo sobrenome porque seus avós paternos eram irmãos, assim como suas avós paternas.

Fernand era um comerciante bem-sucedido e proprietário de loja, o que garantiu ao casal uma vida financeiramente estável. Graças à condição econômica confortável, Jeanne pôde levar uma rotina tranquila, sem a necessidade de trabalhar. Ao longo dos anos, dedicou-se a atividades como tênis, ciclismo, natação, patinação, além de cultivar o gosto por piano e ópera.

Tragédias familiares ao longo da vida da mulher mais velha da história

Apesar do conforto material, Jeanne enfrentou perdas marcantes. Seu marido morreu em 1942, aos 74 anos, após consumir uma sobremesa feita com cerejas venenosas. Jeanne também ingeriu o doce, mas sobreviveu ao episódio.

O casal teve apenas uma filha, Yvonne, nascida em 1898. Anos depois, Yvonne se casou com o coronel Joseph Billot e teve um filho, Frédéric, em 1926. No entanto, Jeanne precisou lidar com mais uma tragédia: Yvonne morreu jovem, aos 35 anos, em 1934, vítima de pneumonia. Após a perda da filha, Jeanne assumiu a guarda do neto.

Últimos golpes do destino

Frédéric seguiu carreira na medicina, mas também teve uma vida curta. Ele morreu em 1960, em decorrência de um acidente de carro. Mesmo após perder marido, filha e neto, Jeanne Calment seguiu vivendo por décadas, atravessando quase todo o século XX.

Sua história chama atenção não apenas pela longevidade recorde, mas também pela quantidade de mudanças sociais e pessoais que presenciou ao longo de uma vida extraordinariamente longa.