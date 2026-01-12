Uma mulher de 56 anos foi detida após danificar uma imagem de Nossa Senhora dentro de uma igreja localizada em Paulista, no Grande Recife. De acordo com a paróquia, ela também agrediu o sacristão. Imagens divulgadas registram o momento em que a mulher, cuja identidade não foi revelada, derruba a escultura, que estava apoiada sobre uma mesa.

Mulher destrói imagem de Nossa Senhora e agride sacristão dentro de igreja; vídeo mostra depredação — g1 (@g1) January 9, 2026

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi autuada por dano ao patrimônio e, em seguida, liberada. O episódio ocorreu na manhã de quinta-feira (8), na Igreja Matriz de Santa Isabel Rainha de Portugal, no Centro de Paulista. A ação foi registrada por duas câmeras de segurança e também pelo celular de uma testemunha.

As imagens mostram a mulher sentada em uma das cadeiras da igreja. Logo depois, ela se levanta, caminha pelo corredor até a mesa onde a imagem estava posicionada e empurra a estátua, provocando sua quebra. Após o ato, ela deixa o local.

Segundo a Arquidiocese de Olinda e Recife, a mulher retirou uma das imagens de Nossa Senhora que ficam disponíveis para a devoção dos fiéis no local. A instituição lamentou o episódio e informou que o pároco da igreja, padre Douglas Severo, registrou um boletim de ocorrência. O sacerdote não estava presente no momento da depredação.