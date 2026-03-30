Uma nova medida tem chamado atenção ao garantir mais direitos às mulheres no ambiente de trabalho. Na Espanha, foi aprovada uma legislação que permite que trabalhadoras tirem licença remunerada durante o período menstrual, especialmente quando enfrentam sintomas intensos como cólicas severas e outros desconfortos.

A lei estabelece que a menstruação com sintomas incapacitantes pode ser reconhecida como uma condição temporária de saúde, permitindo o afastamento do trabalho sem prejuízo financeiro. Para ter acesso ao benefício, é necessário apresentar um atestado médico, que comprove a necessidade da pausa.

Inicialmente, a proposta previa um período entre três e cinco dias de afastamento por ciclo, mas o texto final aprovado não determinou um limite máximo, deixando a duração condicionada à avaliação médica. A medida coloca a Espanha como pioneira na Europa ao reconhecer oficialmente a licença menstrual remunerada em nível nacional .

A iniciativa também reacende o debate global sobre o tema, já que outros países possuem políticas semelhantes, ainda que com diferenças importantes. Em locais como Japão e Indonésia, por exemplo, existem normas que permitem a folga durante o período menstrual, mas nem sempre com remuneração garantida.

Medida reforça debate sobre saúde feminina no trabalho

A iniciativa adotada pela Espanha amplia a discussão sobre a necessidade de ambientes de trabalho mais humanizados e atentos às questões de saúde das mulheres. Especialistas apontam que reconhecer a menstruação como um fator que pode impactar diretamente o desempenho profissional é um passo importante para reduzir preconceitos e garantir mais dignidade no dia a dia.

Ao mesmo tempo, a medida também levanta debates em outros países sobre a viabilidade de políticas semelhantes. Enquanto alguns defendem a ampliação desse tipo de direito, outros questionam possíveis impactos no mercado de trabalho. Ainda assim, o tema ganha cada vez mais espaço e pode influenciar futuras mudanças nas leis trabalhistas ao redor do mundo.