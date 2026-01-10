O abono salarial continua sendo um dos assuntos de maior importância para os trabalhadores formais, especialmente em 2026, ano em que o governo federal projeta o pagamento de cerca de R$ 33,5 bilhões referentes ao PIS/Pasep. Mesmo assim, uma parte significativa da força de trabalho ainda tem dúvidas sobre o acesso ao benefício, em especial as empregadas domésticas.

Com a proximidade do calendário de pagamentos e o avanço das discussões sobre igualdade de direitos no mercado de trabalho, torna-se fundamental entender como funcionam as regras do abono salarial para as trabalhadoras domésticas em 2026.

Para receber o abono salarial em 2026, o trabalhador deve cumprir alguns requisitos: estar inscrito no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos, ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos no ano-base, ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias e ter os dados corretamente informados pelo empregador no RAIS ou eSocial.

No caso das empregadas domésticas, o direito ao abono salarial segue as mesmas regras aplicáveis aos demais trabalhadores formais. Isso significa que, desde que estejam registradas com carteira assinada, tenham recebido remuneração dentro do limite estabelecido e estejam inscritas no PIS ou Pasep há tempo suficiente, elas podem receber o benefício normalmente.

É importante que o empregador faça o correto registro das informações no eSocial, sistema que substituiu a RAIS para grande parte das categorias, garantindo que os dados estejam atualizados e evitando problemas no pagamento. Dessa forma, as domésticas conseguem acessar o abono salarial sem complicações, recebendo um reforço importante no orçamento logo no início do ano.