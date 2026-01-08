As trabalhadoras domésticas de todo o Brasil devem ficar atentas ao calendário do Abono Salarial do PIS 2026. O benefício, pago pelo Governo Federal por meio da Caixa Econômica Federal, funciona como um reforço importante na renda da categoria e pode chegar ao valor de um salário mínimo.

O pagamento é destinado às profissionais com vínculo formal de trabalho que atendem aos critérios definidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Para ter direito ao abono em 2026, a trabalhadora doméstica precisa cumprir quatro requisitos essenciais, considerando o ano-base de 2024:

Tempo de Cadastro: Estar inscrita no PIS há, pelo menos, cinco anos.

Renda Mensal: Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês durante o ano de 2024.

Tempo de Serviço: Ter exercido atividade remunerada para pessoa física (com carteira assinada) por, no mínimo, 30 dias no ano-base.

Dados Atualizados: Ter as informações trabalhistas corretamente enviadas pelo empregador via eSocial ou RAIS.

O valor do abono salarial é calculado de forma proporcional ao período trabalhado. Quem exerceu atividade durante os 12 meses de 2024 terá direito ao valor integral de R$ 1.320. Já as profissionais que trabalharam por menos tempo receberão o equivalente a 1/12 do benefício por mês de serviço, de forma proporcional.

O calendário de pagamento segue um cronograma definido pela Caixa Econômica Federal, que considera o mês de nascimento da beneficiária ou o número final do NIS, conforme as regras estabelecidas. Os pagamentos devem começar em fevereiro e seguir de forma escalonada até julho de 2026.

Benefício pode reforçar a renda ao longo do ano

O abono salarial do PIS representa um importante apoio financeiro para as trabalhadoras domésticas, especialmente em um cenário de aumento do custo de vida. O valor, que pode chegar a um salário mínimo, ajuda a complementar a renda e a equilibrar despesas básicas, como alimentação, moradia e transporte.

Para não perder o direito ao saque, é fundamental que as profissionais acompanhem o calendário oficial, verifiquem se atendem a todos os critérios exigidos e confirmem se os dados foram corretamente informados pelo empregador. O acompanhamento atento garante que o benefício seja recebido dentro do prazo previsto e sem contratempos.