Com pouco menos de 15 mil moradores, Tupanciretã, no interior do Rio Grande do Sul, se destaca nacionalmente por um feito impressionante no agronegócio. Conhecida como a “capital gaúcha da soja”, a cidade tem na produção do grão o principal motor de sua economia e alcança uma colheita anual estimada em cerca de 250 mil toneladas, número expressivo para o seu porte populacional.

Localizado na região Noroeste do estado, o município reúne condições naturais favoráveis, como solo fértil e clima adequado, além de forte investimento em tecnologia agrícola. A mecanização das lavouras e o uso de técnicas modernas de manejo contribuem para altos índices de produtividade, colocando Tupanciretã entre os maiores produtores de soja do Rio Grande do Sul.

A cultura da soja movimenta praticamente toda a cadeia econômica local, gerando empregos diretos e indiretos, impulsionando o comércio e fortalecendo serviços ligados ao campo. Durante o período de safra, a cidade vive uma intensa atividade, com grande circulação de produtores, máquinas e caminhões.

Apesar do tamanho modesto, Tupanciretã se consolida como um exemplo de como a força do agronegócio pode transformar realidades. O título de capital gaúcha da soja reflete não apenas os volumes colhidos, mas também a importância estratégica do município para a produção agrícola do estado e do país.

Força do agronegócio sustenta economia e impulsiona desenvolvimento local

A soja é responsável por movimentar a maior parte da economia de Tupanciretã, influenciando desde o setor de serviços até o comércio local. A renda gerada no campo se reflete na cidade, fortalecendo pequenas empresas, cooperativas, transportadoras e prestadores de serviço ligados direta ou indiretamente à produção agrícola.

Além do impacto econômico, o município também se destaca pela organização do setor rural e pela adoção constante de inovações tecnológicas. Produtores investem em sementes de alto rendimento, agricultura de precisão e práticas sustentáveis, garantindo produtividade elevada e mantendo Tupanciretã como uma referência na produção de soja no Rio Grande do Sul.