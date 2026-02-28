Uma paisagem curiosa tem chamado a atenção da comunidade científica. Durante aproximadamente seis meses, o rover Curiosity percorreu uma área de Marte que, vista de cima, lembra uma gigantesca teia espalhada pelo solo avermelhado. As estruturas, conhecidas como “boxwork”, se estendem por quilômetros nas proximidades do Monte Sharp e podem guardar pistas importantes sobre o passado úmido do planeta.

Formações raras e pistas sobre água

De acordo com informações divulgadas pela Nasa, as formações são compostas por cristas rochosas baixas, com cerca de um a dois metros de altura, separadas por trechos arenosos. Embora existam padrões semelhantes na Terra, eles costumam ser bem menores e aparecem principalmente em cavernas ou regiões muito secas.

A principal explicação levantada pelos pesquisadores é que, há bilhões de anos, água subterrânea teria circulado por rachaduras nas rochas marcianas. Esse fluxo teria deixado minerais ao longo das fissuras, endurecendo determinadas áreas. Com o passar do tempo, a ação do vento teria desgastado o entorno, preservando apenas as partes mais resistentes, formando o desenho que hoje se assemelha a uma rede.

Indícios de lençol freático elevado

À medida que o Curiosity avança pelo Monte Sharp — montanha com cerca de cinco quilômetros de altura — cada camada examinada ajuda a reconstruir capítulos da história climática de Marte. A presença dessas estruturas em níveis elevados sugere que o lençol freático já esteve em patamares mais altos do que se imaginava.

Segundo a equipe científica, isso reforça a hipótese de que a água permaneceu ativa no subsolo por um período prolongado, ampliando o potencial de habitabilidade no passado. Ainda assim, os especialistas destacam que a descoberta não comprova a existência de vida, apenas indica condições que poderiam ter sido favoráveis a microrganismos.

Nódulos e análises químicas

Durante a exploração, o rover também identificou pequenos nódulos minerais, semelhantes a ervilhas, possivelmente formados após a evaporação de água subterrânea antiga. A distribuição dessas estruturas surpreendeu os pesquisadores, já que não seguem um padrão simples.

O Curiosity coletou amostras em diferentes pontos da área e realizou análises laboratoriais no próprio planeta. Exames apontaram a presença de argilas nas cristas e carbonatos nas áreas mais baixas. Uma das amostras passou por testes específicos para detectar compostos orgânicos, fundamentais para entender se Marte já reuniu condições químicas compatíveis com a vida.

Nos próximos meses, o equipamento deve seguir para regiões ricas em sulfatos, aprofundando a investigação sobre como o planeta vermelho perdeu grande parte de sua água ao longo do tempo.