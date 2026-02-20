A fabricante suíça Nestlé anunciou nesta quinta-feira (19) a venda de suas operações remanescentes de sorvetes para a joint venture Froneri e o desinvestimento de sua divisão de águas e bebidas premium, que inclui marcas como Perrier e San Pellegrino.

A reestruturação concentrará as operações da fabricante de KitKat e Nescafé em 4 categorias: café, cuidados com animais de estimação, nutrição e alimentos. A empresa fundirá suas divisões de nutrição e ciências da saúde em uma única unidade de negócios.

As transformações integram o plano de recuperação conduzido pelo CEO (Chief Executive Officer) Philipp Navratil. A empresa vinha acumulando dificuldades, desempenho aquém das expectativas e passou por duas trocas no comando em um curto intervalo de tempo. Antes de assumir a liderança global, Navratil esteve à frente da divisão Nespresso.

Ele foi alçado ao posto máximo para substituir o então CEO Laurent Freixe, que deixou o cargo após a revelação de um relacionamento afetivo não informado com uma subordinada direta, situação que violou as regras internas de conduta da companhia.

A empresa já havia indicado que poderia colocar parte de suas operações à venda. Antes mesmo da chegada de Navratil ao comando, estavam em andamento revisões estratégicas nas divisões de vitaminas e de água, como parte de um processo de reorganização do portfólio.

Desafios globais e pressão por resultados

A Nestlé atravessa um período de forte pressão no mercado internacional, com crescimento abaixo do esperado, margens comprimidas e necessidade de reestruturação em diversas frentes. A combinação de custos elevados, mudanças no comportamento do consumidor e maior concorrência tem afetado o desempenho da companhia em diferentes regiões.

Além disso, as recentes trocas na liderança aumentaram a atenção de investidores e analistas sobre a governança e a estratégia da empresa. O momento é de ajustes profundos, com revisão de ativos, cortes de despesas e foco em áreas consideradas mais rentáveis para tentar recuperar a confiança do mercado.