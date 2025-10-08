A Netflix anunciou que o plano básico sem anúncios será encerrado em breve, começando a enviar notificações aos assinantes para informar sobre a mudança. A medida, que entrará em vigor no dia 12 de outubro, marca uma reestruturação nos planos da plataforma, e os usuários precisarão escolher alternativas disponíveis para continuar acessando os conteúdos sem interrupções.

De acordo com as mensagens enviadas aos assinantes, quem estiver no plano básico sem anúncios terá que migrar para outra modalidade, como o plano com anúncios ou os planos padrão e premium, que oferecem diferentes recursos e preços. A Netflix justifica a mudança como parte de uma estratégia para equilibrar os custos de produção de conteúdo e melhorar a experiência geral na plataforma.

Os assinantes são orientados a verificar suas opções antes do dia 12 de outubro para evitar interrupções no serviço. Além disso, a empresa informou que continuará oferecendo suporte e esclarecimentos por meio do aplicativo e do site oficial, ajudando os usuários a escolherem o plano mais adequado às suas necessidades.

A decisão gerou insatisfação em parte dos clientes, que consideram o novo formato menos atraente devido às interrupções. Mesmo assim, a Netflix argumenta que a padronização dos planos torna o serviço mais acessível e competitivo, além de simplificar a gestão das assinaturas em diferentes mercados.

Como migrar de plano na Netflix

Pelo computador:

Acesse o site da Netflix e faça login na sua conta.

Clique na sua foto de perfil, no canto superior direito, e selecione Conta.

Na seção Assinatura e cobrança, clique em Alterar plano.

Escolha o plano desejado (com ou sem anúncios, padrão ou premium) e clique em Continuar.

Confirme a mudança. A alteração de plano será aplicada imediatamente ou na próxima data de cobrança, dependendo do caso.

Pelo celular ou tablet: