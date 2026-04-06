A Netflix surpreendeu o público ao anunciar a transmissão ao vivo de um dos momentos mais importantes da exploração espacial recente: a missão Artemis II. A iniciativa marca uma parceria com a NASA e leva ao grande público imagens e etapas da viagem rumo à Lua, algo que tradicionalmente ficava restrito a canais especializados.

A transmissão aconteceu nesta segunda-feira (6), a partir das 14h (horário de Brasília), destacando o sobrevoo lunar da cápsula Orion — um dos pontos centrais da missão. O evento representa um marco não apenas científico, mas também midiático, ao colocar um feito histórico dentro de uma plataforma de entretenimento acessível a milhões de pessoas.

Ao longo do dia, os espectadores puderam acompanhar momentos decisivos da missão, como a aproximação máxima da nave com a Lua e a quebra do recorde de maior distância já percorrida por humanos em relação à Terra. A programação também incluiu eventos técnicos importantes, como a perda temporária de comunicação quando a nave passou pelo lado oculto do satélite.

A missão Artemis II faz parte de um projeto mais amplo que pretende levar astronautas novamente à superfície lunar após mais de 50 anos. Diferente das missões Apollo, essa etapa não prevê pouso, mas funciona como um teste essencial para validar sistemas e preparar futuras viagens tripuladas até a Lua e, futuramente, até Marte.

Astronautas registram imagem inédita da Lua

Os astronautas da missão Artemis II enviaram uma imagem impressionante da Lua diretamente do espaço, reforçando o caráter histórico da viagem. A fotografia mostra detalhes raramente vistos a olho nu, incluindo a chamada bacia de Orientale, uma das maiores formações geológicas do satélite natural.

Além do impacto visual, a imagem representa um avanço científico importante. Pela primeira vez em décadas, humanos voltam a observar a Lua de tão perto, permitindo registros diretos sem depender apenas de sondas robóticas.