O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16) a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia, marcados para o fim de março nos Estados Unidos. Os confrontos fazem parte da Data Fifa e serão os últimos testes antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026.

Uma das principais dúvidas era a presença de Neymar, atualmente no Santos. No entanto, o atacante não foi incluído entre os convocados para os amistosos. A ausência do camisa 10 chamou atenção, já que muitos torcedores esperavam vê-lo novamente na lista após sua recuperação de lesão e presença nos últimos jogos do Peixe.

CONVOCADOS! 📋



O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.



BATE NO PEITO!



ISSO É BRASIL 🇧🇷 pic.twitter.com/qT9zVAn6Gl — brasil (@CBF_Futebol) March 16, 2026

De acordo com Ancelotti, a decisão foi tomada por questões físicas. O treinador explicou que o jogador ainda precisa estar “100%” para voltar à equipe e que, neste momento, preferiu convocar atletas em plena condição para disputar os amistosos. Apesar disso, o italiano não descartou o craque do Santos da disputa do Mundial.

A convocação trouxe algumas novidades e retornos importantes, como o jovem Endrick, além de nomes como Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli no setor ofensivo. O treinador também chamou jogadores como Igor Thiago e Rayan, ampliando as opções para avaliar antes de fechar o grupo que disputará a Copa.

A agenda do Brasil na Copa do Mundo de 2026