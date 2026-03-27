A derrota da Seleção Brasileira para a França reacendeu um debate entre torcedores: o retorno de Neymar. Durante o amistoso disputado nos Estados Unidos, a torcida brasileira presente no estádio não escondeu a insatisfação com o desempenho da equipe e passou a gritar o nome do camisa 10, pedindo sua convocação para a Copa do Mundo. Desta forma, se depender do torcedor brasileiro, através do chamado no estádio, o jogador estaria na Copa.

Os gritos ganharam força principalmente após o segundo gol francês, quando parte dos torcedores chegou a vaiar o time em campo. Em meio à pressão, o coro com o nome de Neymar ecoou nas arquibancadas, mostrando que, mesmo fora da lista atual, o atacante ainda conta com forte apoio popular e é visto como peça importante para a equipe.

Fora da convocação mais recente, Neymar não foi chamado por ainda não estar em sua melhor condição física, segundo avaliação da comissão técnica. O treinador deixou claro que a ausência não é por questões técnicas, mas sim pelo nível físico atual do jogador, destacando que ele ainda pode voltar caso atinja o desempenho ideal até a lista final para a Copa.

Com a proximidade do Mundial, a pressão da torcida pode ganhar ainda mais força nos próximos meses. Ídolo e maior artilheiro da história recente da seleção, Neymar segue no radar e, se depender do clamor popular, seu retorno à equipe brasileira parece não apenas desejado, mas esperado.

Casemiro evita pressão e destaca importância coletiva da Seleção

Após a derrota para a França, o volante Casemiro comentou sobre a possível volta de Neymar à Seleção Brasileira, mas adotou um tom cauteloso. O capitão elogiou o talento do camisa 10, destacando sua qualidade e capacidade de decidir partidas, mas deixou claro que a convocação não depende dos jogadores, e sim da comissão técnica.

Casemiro reforçou que o foco do elenco atual deve ser o trabalho dentro de campo e a evolução da equipe visando a Copa do Mundo. Apesar da pressão da torcida pelo retorno de Neymar, o volante indicou que o grupo precisa manter a concentração e respeitar as decisões do treinador, evitando transformar o tema em um fator de instabilidade neste momento decisivo.