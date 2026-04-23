O astro Neymar está fora da lista de relacionados do Santos para o próximo compromisso da equipe no Campeonato Brasileiro Série A. A decisão foi tomada pela comissão técnica comandada por Cuca, que optou por preservar o atacante após a sequência recente de jogos e o desgaste físico apresentado pelo camisa 10 santista.

Em entrevista após o empate por 0 a 0 com o Coritiba na Vila Belmira, pela Copa do Brasil, o treinador foi direto ao explicar a ausência do atacanteno confronto contra o Bahia. “Quero ele melhor na Argentina”, afirmou Cuca, deixando claro que o foco está na recuperação total do jogador antes de um duelo considerado estratégico fora de casa.

Neymar, portanto, não viajará com o elenco para Salvador e ficará no CT realizando trabalhos específicos. A comissão técnica avaliou que o atacante apresentou sinais de desgaste na última partida, o que acendeu o alerta para evitar qualquer risco de lesão. Mesmo sem um problema físico grave confirmado, a decisão foi tratada como preventiva.

A ideia é manter Neymar em boas condições para momentos mais decisivos da temporada. O planejamento do Santos prioriza o confronto contra o San Lorenzo, válido pela Copa Sul-Americana. Internamente, o jogo é visto como crucial para as pretensões do clube na competição, o que reforça a estratégia de poupar o craque neste momento.

Vila Belmiro registra baixa presença e clima de pressão aumenta

A ausência de Neymar acontece em meio a um momento delicado do Santos dentro de casa. Na estreia pela Copa do Brasil 2026, apenas 7.182 torcedores compareceram à Vila Belmiro para acompanhar o empate sem gols contra o Coritiba — o menor público do clube na temporada até aqui.

O resultado sem vitória ampliou a insatisfação nas arquibancadas, com protestos ao fim da partida e uma sequência negativa que já chega a três jogos sem vencer. Além do desempenho abaixo do esperado, a repetição de jogos em casa em curto intervalo e a falta de resultados positivos têm contribuído para o distanciamento do torcedor.