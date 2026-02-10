A torcida do Santos aguarda com expectativa o retorno de Neymar aos jogos do Peixe. Recuperado de uma artroscopia no joelho esquerdo, o atacante já trabalha no gramado há mais de uma semana e não apresenta limitações físicas, mas o clube adota cautela antes de voltar a escalar o camisa 10.
O procedimento cirúrgico foi realizado no fim de dezembro, e desde então Neymar passou por um processo intenso de recuperação, com fisioterapia em casa e no CT Rei Pelé. Houve a possibilidade de ele ser relacionado para a partida contra o Noroeste, no domingo, mas a opção acabou descartada.
O técnico Juan Pablo Vojvoda assumiu a responsabilidade por ainda não ter utilizado o craque na temporada e afirmou que a comissão técnica tem sido cautelosa para garantir um retorno em alto nível. Segundo ele, a ideia é que Neymar volte na melhor forma possível: “É esse Neymar de 2026 que queremos no Santos e que o Brasil precisa”.
O treinador argentino reconhece a importância do retorno de Neymar aos jogos, mas pondera que é preciso considerar os objetivos maiores do camisa 10 na temporada, como a disputa da Copa do Mundo com a Seleção. Por isso, Vojvoda afirma que é necessário colocar esse planejamento acima das necessidades individuais do treinador.
Neymar pode retornar contra o Athletico-PR, na quinta-feira, às 19h, pelo Brasileirão, mas pode ser poupado devido ao gramado sintético da Arena da Baixada. Caso não jogue, a tendência é que volte diante do Velo Clube, na última rodada da primeira fase do Paulistão. Os times se enfrentam no domingo, às 20h30, na Vila Belmiro.
Veja a agenda do Santos na temporada
- 12/02, 19h00 – Athletico-PR (F) – Campeonato Brasileiro
- 15/02, 20h30 – Velo Clube (C) – Campeonato Paulista
- 26/02, 19h00 – Vasco da Gama (C) – Campeonato Brasileiro
- 10/03, 21h30 – Mirassol (F) – Campeonato Brasileiro
- 15/03, 16h00 – Corinthians (C) – Campeonato Brasileiro
- 18/03, 21h30 – Internacional (C) – Campeonato Brasileiro
