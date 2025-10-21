A Nintendo, gigante japonesa dos videogames, está com oportunidades de trabalho para brasileiros interessados em atuar na indústria de games. A empresa abriu uma vaga para Avaliador de Português do Brasil, com foco na revisão e adaptação de textos, vozes e documentos de jogos para o público brasileiro.

A função envolve garantir que traduções e localizações estejam culturalmente precisas e alinhadas com o estilo da Nintendo. A remuneração é paga em dólar por hora, variando entre US$ 28,94 e US$ 46,30, dependendo da experiência do candidato.

A vaga de Avaliador de Português do Brasil da Nintendo é destinada a profissionais com fluência em português e habilidades de revisão, garantindo que traduções e adaptações sejam corretas e culturalmente adequadas. O trabalho envolve revisar diálogos, menus, legendas e documentos, assegurando que a experiência dos jogadores reflita a intenção original dos jogos.

Além de trabalhar com uma das maiores empresas de games do mundo, a vaga oferece remuneração em dólar, de US$ 28,94 a US$ 46,30 por hora, conforme a experiência. Os interessados devem se inscrever pelo site oficial da Nintendo ou pela plataforma indicada no edital, observando requisitos e prazos.

Como se inscrever para a vaga da Nintendo

Acesse o site oficial da Nintendo ou a plataforma indicada no edital da vaga, conforme divulgado na notícia.

Confira os requisitos da vaga: fluência em português, habilidades de revisão e experiência em tradução ou localização de textos são essenciais.

Preencha o formulário de inscrição com seus dados pessoais, informações de contato e experiência profissional.

Anexe documentos e materiais solicitados, como currículo, portfólio ou certificados, caso sejam exigidos.

Verifique prazos e confirme a inscrição para garantir que seu cadastro seja considerado dentro do período definido.