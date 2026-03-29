O Nissan Kicks acaba de ganhar uma versão atualizada na Tailândia que promete mexer com o segmento dos SUVs compactos. Apesar de já ser conhecido em diversos mercados, como o brasileiro, o modelo asiático chega com algumas mudanças, especialmente na mecânica, que podem chamar atenção até de quem já conhece o modelo.

Segundo informações do site Motor 1, a principal novidade está na adoção do sistema híbrido e-Power, algo que ainda não chegou ao Kicks vendido no Brasil.

Híbrido diferente do convencional

Diferente de outros híbridos, no sistema e-Power do Kicks o motor a combustão não move diretamente as rodas. Ele atua como gerador de energia para alimentar o motor elétrico, que é o que realmente move o carro. Isso garante uma condução mais suave, silenciosa e eficiente.

Além disso, o motor 1.2 com propulsor elétrico entrega cerca de 136 cv de potência e consumo bastante competitivo para a categoria.

Visual familiar

Por fora, o SUV mantém o estilo já visto em outras versões, mas há detalhes próprios da versão tailandesa, como rodas de 17 polegadas com novo desenho e opções de pintura com teto em cor diferente.

No interior, dependendo da versão, o Kicks pode trazer itens como central multimídia de 12,3 polegadas, banco do motorista com ajuste elétrico e até câmera integrada ao retrovisor. Há também opções de acabamento interno em diferentes combinações de cores.

Modelo pode incomodar rivais

Mais tecnológico e eficiente, o Nissan Kicks tailandês mostra que, se chegar a outros mercados no futuro, esse modelo pode elevar bastante o nível da disputa entre os SUVs compactos.