Sabe aqueles nomes que a gente ouvia o tempo todo antigamente? Cláudio, Everaldo, Valdemar, Osvaldo e Genival… Pois é, eles praticamente sumiram quando o assunto é nome de bebê. Não foi algo brusco, ninguém decidiu parar de usar de um dia pro outro, eles simplesmente foram ficando menos comuns, até quase desaparecerem.

O que mudou na escolha dos nomes?

Segundo dados do IBGE, o jeito de escolher nomes mudou bastante nos últimos anos. Antes, muita gente seguia a tradição de escolher nome de parente ou de alguém querido.

Hoje, os pais costumam procurar nomes mais curtos, fáceis de falar e, muitas vezes, com uma sonoridade mais moderna. Influências da internet, séries e até nomes internacionais entram forte nessa decisão.

Nomes antigos perderam a importância?

Isso não quer dizer que os nomes considerados mais antigos perderam a importância. Pelo contrário, muitos ainda carregam um valor afetivo enorme, mas acabaram ficando com uma cara de outra geração.

Porém, alguns nomes clássicos, como João, Antônio e Pedro, continuam firmes. Eles parecem ter encontrado um equilíbrio entre o tradicional, mas que nunca saem de moda.

Sociedade em transformação

No final, essa mudança diz muito mais sobre as pessoas do que sobre os nomes em si. A forma como os pais escolhem como chamar seus filhos acompanha o momento em que vivem, o que valorizam, o que querem transmitir e até como enxergam o futuro.