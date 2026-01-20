Nomes masculinos que fizeram parte da identidade de gerações inteiras de brasileiros quase não aparecem mais nos registros de nascimento atuais. Dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que escolhas antes populares, presentes em famílias, escolas e bairros, hoje se tornaram incomuns entre os recém-nascidos.

Ao longo de grande parte do século 20, era frequente que pais optassem por nomes já consolidados no ambiente familiar ou na comunidade. Everaldo, Osvaldo, Genival, Cláudio e Valdemar figuraram entre os mais registrados por décadas, carregando significados ligados à tradição, formalidade e respeito.

O novo levantamento do IBGE, que avaliou mais de 128 mil nomes próprios, aponta que essas denominações praticamente sumiram das certidões de nascimento mais recentes. A transformação aconteceu de forma gradual, consolidando-se ao longo dos anos, à medida que esses nomes passaram a ser associados a pais, tios e avôs.

Mesmo com essa mudança de perfil, alguns nomes clássicos continuam entre os mais registrados no país. João, Antônio, Francisco, Pedro e Carlos seguem atravessando gerações e mantendo posição de destaque, enquanto opções como Lucas, Gabriel, Miguel e Davi ganharam popularidade e se fortaleceram nos últimos anos.

Mudança de comportamento e influência das novas gerações

Especialistas apontam que a escolha dos nomes acompanha transformações culturais e sociais ao longo do tempo. Atualmente, muitos pais buscam opções que transmitam modernidade, sonoridade internacional ou referências religiosas e midiáticas, deixando de lado nomes associados a gerações mais antigas.

Esse movimento reflete não apenas preferências pessoais, mas também o impacto da globalização, das redes sociais e do entretenimento na construção de identidades. Além disso, a diminuição no uso de nomes tradicionais não significa necessariamente o seu desaparecimento definitivo.