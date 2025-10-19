Um nome que já foi comum em diversas regiões do Brasil desapareceu completamente dos registros nas últimas sete décadas. “Angustias”, que carrega forte influência religiosa e histórica, deixou de ser escolhido por novos pais há mais de 70 anos, tornando-se uma verdadeira raridade nos cartórios do país.

O nome tem origem no latim angustia, que significa “dor” ou “aflição”, e ganhou força por influência da devoção católica a Nossa Senhora das Angústias. Durante muito tempo, foi comum em famílias tradicionais e fortemente ligadas à fé, especialmente em regiões do interior.

Com o passar das gerações, porém, o nome perdeu espaço para escolhas mais modernas e leves, acompanhando as mudanças culturais e de comportamento da sociedade brasileira. Hoje, “Angustias” sobrevive quase apenas em registros antigos e histórias de família, como um símbolo de uma época em que os nomes refletiam mais fortemente a religiosidade e as tradições locais.

Especialistas em onomástica — o estudo dos nomes — explicam que esse tipo de desaparecimento não é raro. Muitos nomes que foram populares em determinados períodos acabam caindo em desuso conforme mudam as referências culturais, as tendências linguísticas e até as influências midiáticas.

No caso de “Angustias”, o significado pesado associado à palavra também contribuiu para seu abandono, já que os pais modernos tendem a buscar nomes com conotações mais positivas e sonoridades suaves. Ainda assim, há quem defenda o resgate de nomes antigos como parte da preservação da identidade cultural.

A evolução dos nomes ao longo do tempo

A forma como os brasileiros escolhem nomes para seus filhos mudou profundamente nas últimas décadas. Antigamente, a influência da religião e das tradições familiares era determinante, e nomes ligados a santos, virtudes ou figuras bíblicas dominavam os registros.

Hoje, porém, a escolha tende a refletir preferências estéticas, referências culturais modernas e até personagens da mídia, com ênfase em nomes curtos, sonoros e de fácil pronúncia. Essa transformação reflete um movimento mais amplo de modernização social e cultural.