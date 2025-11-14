Silva, Santos, Oliveira, Souza e Pereira estão entre os sobrenomes mais frequentes entre os 46,8 milhões de trabalhadores do setor privado no Brasil, com idades entre 23 e 60 anos. Juntos, esses cinco nomes representam cerca de 45% dos sobrenomes registrados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2013, base de dados socioeconômicos mantida pelo Ministério do Trabalho.

No entanto, quando comparados a sobrenomes de outras origens — especialmente japonesa e germânica —, os brasileiros que possuem esses cinco sobrenomes mais comuns tendem a receber salários menores. Um indivíduo com sobrenome de origem japonesa, por exemplo, ganha em média 16,8% a mais do que uma pessoa branca com sobrenome ibérico.

Já aqueles com sobrenomes germânicos têm rendimento cerca de 8% superior ao de indivíduos brancos com sobrenomes portugueses ou espanhóis. Quando se considera também o fator racial, a desigualdade se torna ainda mais evidente: pardos, negros e indígenas continuam recebendo menos, independentemente do sobrenome que carregam.

Quando se consideram apenas os 100 maiores salários registrados na Rais, o cenário muda: sobrenomes de origem alemã passam a predominar, enquanto os japoneses caem para as últimas posições desse seleto ranking. De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, entre os nomes mais bem remunerados, 43 têm origem alemã, 22 são italianos e 17 possuem ancestralidade ibérica.

Essas informações integram uma série de pesquisas conduzidas pelo economista Leonardo Monasterio, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que investiga as relações entre sobrenomes, ancestralidade, diversidade cultural e mobilidade social no Brasil.

Os sobrenomes mais comuns no Brasil

Silva – o mais frequente no país, de origem portuguesa, significa “selva” ou “floresta” e era usado para identificar pessoas que viviam próximas a áreas de mata.

Santos – também português, originalmente relacionado a “Todos os Santos”, foi amplamente adotado por convertidos e pessoas batizadas em datas religiosas.

Oliveira – remete à árvore da oliveira e simboliza paz e prosperidade; tornou-se comum entre famílias cristãs.

Souza (ou Sousa) – de origem toponímica, refere-se a uma r222egião de Portugal e foi trazido por imigrantes portugueses ao Brasil colonial.