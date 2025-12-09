As cédulas de 1 real, lançadas no Brasil em 1994 e retiradas de circulação em 2005, tornaram-se itens de interesse para colecionadores. A escassez de exemplares em bom estado faz com que algumas notas cheguem a valer até R$ 20 mil no mercado de colecionismo.

O valor das cédulas é influenciado por fatores como erros de impressão, estado de conservação e assinaturas específicas. Notas da série B0001 a B0072A, por exemplo, são bastante procuradas e podem atingir até R$ 440. Em casos de erros raros e conservação perfeita, algumas cédulas podem alcançar preços ainda mais elevados.

Além das cédulas, as moedas de 1 real também despertam grande interesse, especialmente as edições comemorativas. A moeda de 2012, lançada em homenagem à entrega da bandeira olímpica, é considerada uma das mais raras e pode atingir até R$ 20 mil no mercado, dependendo da demanda e da escassez.

A conservação é fundamental para preservar ou valorizar cédulas e moedas. É recomendável guardá-las em capas plásticas, protegendo-as da luz, umidade e calor, e armazenar as moedas individualmente. Manter os itens intactos é essencial para garantir um bom valor em futuras negociações.

Cédulas e moedas raras: o mercado de colecionismo em alta

O interesse por notas e moedas antigas tem crescido significativamente, impulsionado pela raridade e pelas características únicas de cada exemplar. Cédulas de 1 real com erros de impressão, séries específicas ou assinaturas diferenciadas se tornaram verdadeiros tesouros para colecionadores, enquanto moedas comemorativas, como a de 2012, alcançam valores surpreendentes no mercado.

Manter essas peças em perfeito estado é essencial para preservar seu valor. A utilização de capas protetoras para cédulas e o armazenamento individual de moedas ajudam a evitar danos causados por luz, umidade e calor. Essa atenção à conservação é determinante para assegurar uma boa negociação futura e acompanhar o crescimento do mercado de colecionismo no país.