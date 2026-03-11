Em alguns estados, já é possível iniciar o pedido da nova Carteira de Identidade Nacional sem sair de casa, usando apenas o celular ou computador. Em poucos minutos, o cidadão consegue dar entrada na solicitação e acompanhar o andamento do pedido de forma prática.

Uma das mudanças mais importantes da nova identidade é a unificação do registro do cidadão. O documento agora utiliza o CPF como número único de identificação em todo o país.

Essa mudança ajuda a evitar duplicidade de registros entre estados e também fortalece os sistemas de verificação de identidade. Na prática, isso significa mais segurança e menos chances de fraudes envolvendo documentos pessoais.

Processo simples e rápido pelo celular

O pedido da nova identidade pode ser iniciado em sites ou aplicativos oficiais dos governos estaduais, como o portal RJ Digital, o aplicativo Poupatempo ou ainda pelo app gov.br. Após acessar, o cidadão faz login com sua conta gov.br e procura pelo serviço de emissão da carteira de identidade.

Em seguida, basta preencher as informações solicitadas e confirmar os dados. Em muitos casos, o sistema permite escolher o local onde o documento físico será retirado.

Depois de emitida, a nova identidade também pode ser acessada digitalmente por meio de apps oficiais do governo, permitindo que o cidadão tenha o documento sempre disponível no celular.

Validade varia conforme a idade

O tempo de validade do documento depende da faixa etária do titular. Até os 12 anos incompletos a atualização precisa ser feita a cada 5 anos, a partir dos 12 aos 60 a validade já passa para 10. Para pessoas acima de 60 anos, o documento passa a ter validade permanente.

Vale lembrar que o modelo antigo do documento ainda pode ser utilizado até 2032.