A aviação regional dos Estados Unidos acaba de ganhar um novo protagonista. A Republic Airways Holdings oficializou a fusão entre a Republic Airways e a Mesa Air Group, formando a segunda maior companhia aérea regional do país e assumindo a liderança mundial em frota de jatos Embraer, agora com 310 aeronaves.

O acordo, anunciado inicialmente em abril de 2025, foi aprovado pelos acionistas da Mesa em 17 de novembro e concluído em 25 de novembro do mesmo ano. Pelo acerto, os acionistas da Republic ficam com aproximadamente 88% da nova empresa, enquanto os da Mesa passam a deter entre 6% e 12%, conforme o cumprimento de obrigações prévias ao fechamento.

A empresa resultante da fusão continuará atendendo aos acordos de prestação de serviços (CPA) com American Airlines, Delta Air Lines e United Airlines — esta última também contará com suporte adicional da Mesa, garantido por um novo contrato de 10 anos firmado como parte da integração.

Com mais de 1.300 voos diários, a nova Republic Airways Holdings opera exclusivamente aeronaves Embraer, consolidando-se como a maior operadora mundial dos jatos da fabricante brasileira. Os E-Jets seguem como destaque no mercado regional dos EUA, graças ao baixo consumo de combustível e à capacidade que varia entre 70 e 100 passageiros.

Impacto no mercado e planos para expansão

A união entre Republic e Mesa deve intensificar a competição no segmento regional dos EUA, já que a nova companhia nasce com escala suficiente para disputar espaço com outras operadoras tradicionais. Com uma frota padronizada e contratos sólidos com as maiores aéreas do país, a empresa ganha vantagem estratégica para ampliar rotas, otimizar custos e melhorar a eficiência operacional.

Além disso, a aposta exclusiva nos jatos da Embraer reforça uma tendência crescente de modernização da aviação regional. A nova Republic Airways Holdings pretende investir em tecnologia, manutenção avançada e treinamento de tripulações, visando oferecer voos mais confortáveis, pontuais e sustentáveis.