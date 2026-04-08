O Nubank anunciou uma nova funcionalidade que promete mudar a forma como os clientes realizam pagamentos no dia a dia. A fintech passou a permitir pagamentos por aproximação diretamente pelo aplicativo, eliminando a necessidade do cartão físico ou até mesmo de carteiras digitais externas.

Com a novidade, usuários podem pagar compras apenas encostando o celular na maquininha, utilizando Pix, débito ou crédito. A função utiliza tecnologia NFC e transforma o próprio app em uma espécie de carteira digital, simplificando o processo e tornando as transações mais rápidas e práticas.

Outro destaque é a integração do Pix por aproximação, que agora funciona de forma semelhante ao cartão. Além disso, o sistema permite até parcelar pagamentos via Pix em até 12 vezes, ampliando as possibilidades para os usuários que buscam mais flexibilidade na hora de pagar contas e compras.

A funcionalidade está sendo liberada gradualmente para celulares Android e não exige a instalação de outros aplicativos, como Google Pay ou similares. Para garantir segurança, todas as transações passam por autenticação, como biometria ou senha, além de utilizarem tecnologia de tokenização para proteger os dados do usuário.

Facilidade e praticidade devem impulsionar uso no dia a dia

A nova ferramenta reforça a estratégia do Nubank de centralizar serviços dentro do próprio aplicativo, oferecendo mais conveniência aos clientes. Com isso, tarefas simples como pagar uma compra em loja física se tornam ainda mais rápidas, sem depender de cartões ou QR Codes.

A tendência é que o pagamento por aproximação ganhe cada vez mais espaço no Brasil, acompanhando a evolução dos meios digitais. Com a integração de diferentes formas de pagamento em um único sistema, o Nubank dá mais um passo para transformar a experiência financeira dos usuários e facilitar o controle das finanças no cotidiano.