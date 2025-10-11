Quando alguém anda sob um calor de 38°C usando uma camisa preta, sente muito mais calor do que se estivesse com uma camisa branca. A mesma lógica se aplica aos telhados das casas: cores escuras absorvem mais energia solar, aumentando a temperatura interna das edificações.

Com base nesse conceito, surgiram os chamados “telhados frios” ou “telhados refletivos”. No mês passado, Atlanta passou a integrar outras cidades dos Estados Unidos que adotaram normas exigindo que novos telhados sejam construídos com essas características.

A medida tem como objetivo reduzir não apenas o calor dentro das construções, mas também a temperatura do entorno urbano. Segundo a vereadora Liliana Bakhtiari, autora da proposta, a ideia é enfrentar as mudanças climáticas de forma localizada, promovendo uma adaptação climática da cidade que seja mais prática e eficaz do que depender exclusivamente de ações em nível global.

Os telhados refletivos funcionam aumentando a reflexão da luz solar, o que diminui a absorção de calor pelos materiais de construção. Isso não só contribui para ambientes internos mais frescos, como também reduz a necessidade de ar-condicionado, gerando economia de energia e menores emissões de gases do efeito estufa.

A nova legislação, portanto, não obriga a pintar os telhados de uma cor específica, mas estabelece critérios de refletividade e eficiência térmica, garantindo que as construções futuras ajudem a combater o efeito de “ilhas de calor” nas áreas urbanas.

Por quê investir em telhados reflexivos para as casas?

🌡️ Redução da temperatura interna: Telhados claros ou refletivos absorvem menos calor solar, mantendo a casa mais fresca, especialmente em regiões quentes.

💸 Economia de energia: Com ambientes internos mais frescos, a demanda por ar-condicionado e ventiladores diminui, reduzindo a conta de energia elétrica.

🌍 Impacto ambiental positivo: Menos consumo de energia significa menos emissão de gases do efeito estufa, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas.

🏘️ Conforto urbano: Quando adotados em grande escala, os telhados reflexivos ajudam a diminuir o efeito de “ilhas de calor” nas cidades, tornando bairros inteiros mais agradáveis.

🏠 Durabilidade da construção: Alguns materiais refletivos protegem melhor a cobertura da casa contra raios UV e variações de temperatura, aumentando a vida útil do telhado.