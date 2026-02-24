Uma nova medida provisória publicada pelo governo federal trouxe uma mudança significativa no processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil: agora motoristas considerados bons condutores podem ter a habilitação renovada automaticamente e sem precisar ir ao Detran ou fazer exames presenciais.

A inovação faz parte do pacote de modernização do programa CNH do Brasil e vale para a versão digital do documento, simplificando a rotina de milhões de brasileiros. O principal critério para ter a CNH renovada de forma automática é não ter cometido nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses e estar cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Quando a habilitação vence, o sistema faz a atualização diretamente nos registros, e o motorista recebe a notificação pelo aplicativo da CNH Digital. Isso dispensa filas, taxas e até a necessidade de deslocamento a unidades físicas dos Detrans.

Apesar da facilidade, a regra não se aplica a todos: condutores com 70 anos ou mais não têm direito à renovação automática, e motoristas entre 50 e 69 anos podem usar o benefício apenas uma vez. Além disso, quem tem a validade do documento reduzida por recomendação médica também precisa seguir o processo tradicional com exames presenciais ao renovar a carteira.

A medida, que faz parte da Medida Provisória nº 1.327/2025, ainda depende de confirmação pelo Congresso Nacional para se tornar permanente, mas já está em vigor e tem beneficiado milhares de motoristas no país. Ao modernizar o serviço e valorizar o histórico de boa conduta no trânsito, o governo busca reduzir a burocracia, custos e filas para os cidadãos.

Mudança beneficia bons condutores e reduz burocracia

A proposta valoriza motoristas que mantêm histórico limpo no trânsito, criando um incentivo direto à condução responsável. Ao integrar os dados ao sistema digital e ao Registro Nacional Positivo de Condutores, o processo se torna mais ágil, transparente e menos custoso tanto para o cidadão quanto para os órgãos de trânsito estaduais.

Além de facilitar a vida dos condutores, a iniciativa também promete desafogar o atendimento presencial nos Detrans, reduzindo filas e otimizando recursos públicos. A expectativa é que, com a digitalização e critérios objetivos, a renovação da CNH se torne cada vez mais simples e alinhada às novas tecnologias disponíveis no país.